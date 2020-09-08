南投縣一名65歲翁姓風水師，覬覦一名客戶女兒的美色，得知該客戶女兒不適，以「調氣」為藉口，邀約客戶2個女兒到其會所，再以在「1樓調氣會褻瀆神明」為由，將姊姊小欣（化名）帶到2樓脫去內外褲，又吸又舔下體，雖小欣拒絕不從，翁男仍不停手，小欣返家後向家人哭訴後報警提告，翁男被南投地院以強制猥褻罪判刑6個月，緩刑2年，免吃牢飯。

判決書指出，109年2月24日，翁男以幫助小欣及其妹「調氣」為藉口，邀約2人至其會所，再以於「1 樓調氣會褻瀆神明」為由，要求小欣到2樓房間進行調氣，翁男見2樓房內僅有小欣一人，認為有機可乘，待小欣趴在按摩床後，脫掉她的內外褲，再要求小欣仰臥，跨坐在她身上，強行隔著上衣，撫摸胸部至下體，再跪坐於床邊撫摸與舌舔外陰部。

雖然小欣表示不願，但翁男仍以「將氣吸出為由」，強行舔其外陰部，強制猥褻得逞，小欣受辱後穿好衣服哭著衝出去房間，妹妹跟去追問姊姊「怎麼了？」兩人返家後，把翁男的行徑告知家人，家人當場氣炸，隨即帶小欣報警提告。

南投地院法官審理後表示，翁男利用女子一家人對他的信任，為逞一己淫慾，以調理身體為幌子，對小欣 強行猥褻，即使對方表示不願意，仍以身體壓制小欣，且不停猥褻，造成小欣與家人身心傷痛。由於翁男事後坦承犯行，並與小欣達成和解，認為無再犯之虞，判處有期徒刑6個月，緩刑2年。

(中時新聞網)