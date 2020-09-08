邢嘉倩近照曝光。（圖／翻攝自saramao_ IG）

邢嘉倩和男友育有2個小孩。（圖／翻攝自 IG）

邢嘉倩微露幸福肥的肚子。（圖／翻攝自saramao_ IG）

永遠的「東方不敗」林青霞26年前嫁給香港商人邢李㷧，生下2女，也成為丈夫和前妻所生邢嘉倩的繼母，邢嘉倩4年前和銀行業外籍男友Lloyd生下一女，前年又生下第二胎，但兩人沒打算結婚，最近邢嘉倩出現在朋友IG中，已經是2寶媽的她看來外型依舊，狀態不錯。

邢嘉倩早年受訪談到大明星繼母林青霞，曾稱讚林青霞是最好繼母，並分享起初跟林青霞本來不親近，直到進入青春期，有次邢嘉倩在房內發出尖叫，林青霞上樓後便問她是不是生理期來了，讓邢嘉倩感動又驚訝，才知林青霞其實一直都很關心她，母女倆才打開了心結。

2016年邢嘉倩在IG分享喜訊，宣布和男友Lloyd將成為父母，迎來愛的結晶，兩人當時交往不到一年，邢嘉倩便懷有4個月身孕，讓林青霞升格為外婆，邢嘉倩的生母張天愛則樂觀其成，透露女兒一直很喜歡小孩，不在意女兒未婚先孕，反問：「為什麼一定要結婚，我們家思想很開放，兩人在一起最重要的是信任和愛對方」。

佳士得美術學院總監毛國靖是邢嘉倩好友，最近她曬出和邢嘉倩合影，三人相約星期日下廚，生活愜意，邢嘉倩將頭髮紮起，露出鵝蛋臉，狀態與產前差不多，而她上月出現在毛國靖IG限時動態時，不知是否角度問題，露出有些幸福肥的肚子，但氣質依舊。

(中時新聞網)