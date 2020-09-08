為解決同類醫材收費不一問題，健保署7月公布，針對8大類自付差額特材訂定極端值，並在9月1日正式上路。消基會今要求健保署公布收費過高醫療院所名單，但健保署表示，這樣做恐怕難以及時更新，9月30日以後，若有醫院收費超出極端值，比價網的價格將直接顯示空白。若有收費低的醫院漲價，也會註記從多少錢漲到多少錢。

健保署6月針對8大類自付差額特材訂定收費上限，引發醫界反彈，最終宣布暫緩。經與醫學會討論，健保署7月24日公布改訂極端值，醫院若收費超標會要求降價，並在9月1日正式上路。上月24日，健保署已發函收費過高的醫療院所，給予1個月的緩衝期，了解對方價格過高的原因。

消基會今與督保盟召開記者會，要求健保署政策不要做半套，應據實揭露自付差額極端值與收費過高的醫療院所名單，還給全民醫療資訊知情全及選擇權。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，健保署之所以不公布極端值，是擔心一些收費低的醫療院所會藉機漲價。至於收費過高的名單，若公布後醫療院所馬上改，屆時又要重新公告，將導致民眾搞不清楚狀況。

有鑑於此，黃兆杰表示，健保署將採取直接在比價網上公開的方式。健保署上月245日已發函收費過高的醫療院所，並給予1個月緩衝期說明理由。9月30日以後，若醫療院所收費過高，比價網的價格將顯示空白，註明這個院所超過極端值，所以無法登載。待院所降價後，才會恢復正常。

黃兆杰表示，因醫療院所登陸比價網時仍然可以得知極端值，若有醫療院所藉機漲價，比價網也會特別註明，公開漲價前後的價格，供民眾參考。對於醫界有人對於極端值意見不一，健保署也希望醫學會能跟會員說清楚極端值訂定的依據。

(中時 )