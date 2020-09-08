進開刀房動手術，對一般民眾絕對是件大事，但如果發現醫護在現場聽音樂聊天，你會怎樣想？一位網友上網分享，到大醫院做小手術一小時，半身麻醉後，醫護卻一邊開刀一邊講笑話，討論聚餐時間，害他當下心驚驚，回診時看到醫生想到這一幕，心裡總覺得哪裡怪怪的。

該名男子在臉書社團「爆怨公社」發文問大家，這樣的開刀場景正常？此貼文引起熱議，有跟過刀的PTT網友認證說，「醫生真的都會聽音樂跟閒聊」，還有人夫也來分享，「我老婆剖腹產……出來跟我說醫生都在聊八卦」，有人寫實吐嘈，「有時候聊太開心，還會被麻姐提醒病人沒睡齁。主刀的還會暗示給他睡，不然不好聊」。有人則搞笑分享驚悚經驗，「我當年半身麻醉失去意識前，最後一首歌還是《如果還有明天》」。

網友紛紛表示，「這其實再正常不過」、「放音樂沒錯啊……不然放大悲咒？」、「熟的醫生還可以點歌聊天」、「開刀房都這樣，別見怪，我上次去開刀，醫生都在聽周杰倫的」、「上次還聽到醫生跟護士聊要不要加入換妻俱樂部咧」！

開刀病的氣氛如何，其實也是手術成敗的一個指標，有內行的網友分析，「能聊天代表手術成功一大半了，傻傻的」、「很安靜，你就宰細了」、「如果原本聽音樂聊天，結果中途關音樂，變得很嚴肅也不聊天:通常就是出包了」、「當刷手護理師和麻姐（麻醉師）和醫師都沒有說話時，你就知道你的嚴重性，（沒在開玩笑的）」。

(中時新聞網)