黃復興黨部掀人事風暴，人稱「斗內將軍」的網紅于北辰原為桃園黃國園黨部主委，近日遭黃復興黨部批勤於直播、疏於經營，6日正式提送解職令給于，後由前南區後備指揮官、退役少將蔡忠誠接任。佈達典禮於8日舉行，于非但未與黃復興黨部主委臧幼俠有互動，還先行離開會場。

于北辰過去曾多次於直播批評黃復興黨部，黃復興黨部7日發表聲明，桃園有3萬黨員，為全國之冠，但桃園黨部卻發展不力，于又一再汙衊黨中央與黨部，屢勸不聽後予以解職。于北辰則反嗆前輩不敢直球對決，連解職都讓他後知後覺，直言這是「最粗糙的分手」。

于北辰與主委臧幼俠8日前後出席佈達典禮，于北辰率先到達3樓會場致詞，表示自己在桃園黃國園黨部奮鬥3年，雖暫時離開黨部，但未來若有任何需要，將義不容辭給予協助。之後便走下2樓主委辦公室，未與臧幼俠與蔡忠誠2人碰面，留下「我在這他們也不開心」一語，後便先行離開。

不到1分鐘，臧上樓進行佈達，親手頒發派任書給蔡。臧致詞時指出，感謝于3年來的努力，黃國園黨部在黨旗覆棺、拜訪老人生日方面多有成效，請新任主委延續優點，也說蔡經歷豐富，畢竟黨務和營運多有關聯，相信蔡能勝任黨務要職，將來必能整合藍色板塊，帶領黨員朝一致的方向前進，隨後便閉門進行例行會議。

(中時 )