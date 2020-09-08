台南市1名男子與女友過情人節，用「騎乘式」體位恩愛時，突然「啵」一聲，下體傳來輕脆聲響，隨即劇烈疼痛瘀青，當晚急赴醫院就醫，醫師診斷發現海綿體外的纖維組織（白膜）破裂，經手術修補，休息月餘才得以重享魚水之歡。

七夕是許多情侶的甜蜜日子，台南市卻有一對情侶恩愛太過激烈，34歲男子讓女友使用騎乘式恩愛，女上男下過程中，下體傳來斷裂聲，不僅立刻疲軟，還因為受傷縮成茄子狀，嚇得趕緊到急診就醫，春宵一刻值千金的情人夜只好在醫院度過。

安南醫院泌尿科醫師董聖雍表示，陰莖勃起時血管充血就好比輪胎充氣一般，白膜則充當類似胎壁的功能，將血液侷限在白膜內側，達到膨脹變硬的效果。

陰莖骨折是一種通俗說法，董聖雍表示，其實陰莖內無骨頭，是白膜因激烈撞擊破裂，造成血液從破口流出，就如同輪胎漏氣一般。

根據臨床經驗，董聖雍說明，白膜破裂幾乎都是性交引起，尤其是特殊體位，如騎乘式姿勢，若撞擊力道過大，可能發生慘劇。通常病人會聽到清脆的破裂聲，緊接著伴隨劇烈疼痛、勃起消軟，受傷處瘀青及陰莖彎曲，形狀就如同茄子般。

董聖雍呼籲，男性行房造成下體受傷，千萬不要因為害羞而錯過治療時機；陰莖受傷至少需6周嚴格禁止任何性行為，大部分病人治療都可重享魚水之歡。

陰莖受傷痊癒後仍常見後遺症，包括勃起硬度不足，白膜組織纖維鈣化形成斑塊造成疼痛，以及陰莖彎曲以致行房困難等，需要保持追蹤以便日後進一步治療。

董聖雍提醒，性愛動作應保持適度，減少嘗試粗暴行為及特殊體位，以避免憾事發生。

(中時 )