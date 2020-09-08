因LME鎳價大漲創下逾2年新高，帶動不鏽鋼上游燁聯(9957)、唐榮(2035)已連續5個月調漲盤價，產業已步出谷底，但因疫情壓抑歐美市場需求，下游廠展望仍較中立，對後續價格看法不如上游樂觀。

因原物料價格飆漲，國際鎳價已創下逾兩年新高，每噸突破1.5萬美元，不鏽鋼上游燁聯、唐榮已連續5個月調漲盤價；目前鎳價持續在每噸1.5萬美元之上強勢整理，對後市價格仍有支撐。

隨著鋼價調漲，下游不鏽鋼廠彰源(2030)、允強(2034)也表示，產業確實已步出谷底，因市場行情不斷向上，短期帶動買氣回溫，其中，內銷接單狀況持穩；海外部分，以中國大陸復甦力道最強，歐美地區回升幅度則較不明顯。

這波鋼價調升主要是原料價格大漲推動以及需求比第二季轉好，但展望後市，終端需求仍將是重要關鏈；下游業者主要以外銷為主，產品若是應用在石油、化工、航空、汽車等持續受疫情影響，終端客戶拉貨力道仍不強勁，因此對後續價格走勢不如上游樂觀。

不鏽鋼廠允強上半年EPS 0.69元，較去年同期的1.11元下滑，但相對仍優於同業表現。展望下半年，公司預期出貨與上半年相當，全年獲利預估較去年衰退。

彰源上半年虧損，上半年每股淨損0.21元；下半年隨著疫情趨緩，客戶遞延訂單回籠，如台商回流建廠、中國擴大投資基礎建設的訂單增強，目前能見度約一個月，下半年力拚轉盈，全年拚損益兩平。

(時報資訊)