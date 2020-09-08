楊丞琳扮古今中外6大美麗壞女人，向經典人物致敬。（環球音樂提供）

楊丞琳 Rainie Yang -〈BAD LADY〉Official Teaser

楊丞琳扮古今中外6大美麗壞女人，向經典人物致敬。（環球音樂提供）

楊丞琳扮古今中外6大美麗壞女人，向經典人物致敬。（環球音樂提供）

「全能天后」楊丞琳迎接出道 20 週年，除了將在11月 6、7、8日舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，也將於11月推出個人全新專輯，今天官方釋出預告影片，她為了全新單曲〈BAD LADY〉扮演古今中外6大不同類型的美麗壞女人，壞到讓粉絲跌破眼鏡！

當楊丞琳得知要詮釋歷史上各種壞女人時，就非常期待能向這些經典人物致敬！第1個是西班牙熱門影集《紙房子》的女主角「東京」，平常就有追劇習慣的楊丞琳非常欣賞這部搶劫犯罪影集中的女主角，所以搶匪是她選定第一個致敬的經典BAD LADY角色；第2個角色是小丑女，原本是小丑的心理醫生，卻因為患有過度關懷的強迫症，被小丑編造的悲慘身世感到同情也被小丑的人格吸引，於是為愛瘋狂；第3位是童話故事中討人厭的壞皇后，近幾年因為《黑魔女》電影的賣座，也出現不少平反的聲音。

第4位是迪士尼101忠狗中的反派角色庫伊拉，她的名言：「在婚姻中失敗的女人比戰爭中死去的女人還要多。」也暗示了她在婚姻中受傷才變成反派；第5位是古裝宮廷劇裡必會出現的皇后娘娘角色，後宮總上演著勾心鬥角戲碼，楊丞琳自從2004年在《聊齋系列》之後就再也沒有扮過古裝，這次她的古裝皇后驚艷登場，經紀人更趁勢問她接下來要不要考慮挑戰宮廷劇？第6位則是《追殺比爾》中的殺手角色，由鄔瑪舒曼主演的新娘，因為受到集團追殺失去胎兒的復仇故事；透過這些角色也想表達不同時代的不同壞人觀點，大部分的壞人都有變壞的原因，而且大部分都是因為得不到愛或是在愛情的過程中受過傷害才會變成反派，就像《紙房子》的東京也有一句經典台詞：「最終，愛情是個讓事情全搞砸的好理由。」

楊丞琳除了將於台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，上月開賣當天即完售，她開心表示：「這20年來的耕耘很值得！演唱會見～」她也迫不急待公開首支單曲〈BAD LADY〉，她首次嘗試帶有攻擊性的嘻哈R&B舞曲，在TRAP（陷阱音樂）曲風中出現的808大鼓產生出來的強烈低頻與高頻合成器，歌唱的表現方式也在這樣充滿侵略性的風格下用了新的唱法與人聲處理效果，像是告訴大家這就是屬於全新楊丞琳的壞女人姿態！

而楊丞琳第12張全新專輯，由知名製作人剃刀蔣，米奇林MCKY與金曲獎最佳新人ØZI 所屬的音樂廠牌「新樂園」和楊丞琳共同擔任製作統籌，號稱是「LIKE A STAR演唱會搶聽版」的新專輯。〈BAD LADY〉將在9月10日晚上9點全亞洲百大電台重磅首播！11日數位上線，MV同日正式首播。

楊丞琳扮古今中外6大美麗壞女人，向經典人物致敬。（環球音樂提供）

楊丞琳扮古今中外6大美麗壞女人，向經典人物致敬。（環球音樂提供）

楊丞琳扮古今中外6大美麗壞女人，向經典人物致敬。（環球音樂提供）

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