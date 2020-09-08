國民黨宣布，將由前立法院長王金平率團前往於20日在廈門舉行的第十二屆海峽論壇。值此兩岸高度對立之際此行備受矚目，對此王金平解釋，他眼見兩岸近期關係緊張，官方間未能持續往來，為緩和兩岸緊張關係並確保台海和平，因此決定接受國民黨主席江啟臣的邀請而前往。

王金平表示，今年其他兩岸論壇都未舉辦，因此本次海峽論壇是兩岸間交流的重要場合。近期兩岸官方，乃至於海基會與海協會之間都沒有往來，國民黨當然更需要扛起讓兩岸交流溝通的責任，緩和緊張情勢，因此本次國民黨基於此項責任，請他率團前往。

王金平說，江啟臣在大約兩周前邀請他率團，而他希望藉本次行動緩和雙方對立，彼此尊重理解對方想法，讓兩岸的和平態勢繼續呈現，因此決定接受委託。

至於江啟臣有無託他傳遞訊息給大陸方面，王金平表示還沒有，如果有，他當然會依照黨的意思進行各方面活動。至於出發前是否會與江啟臣見面討論，王金平表示至今尚未，但隨時可以見面討論。

王金平也說，預期大會將邀請他致詞，他的致詞內容將以兩千三百萬同胞的立場為立場，屆時將向國人完整報告。

對於陸委會表示不樂見我方人士前往海峽論壇，王金平指出，那只是提醒，陸委會沒有不要他去，他會遵守相關法規進行活動。

被問到近期台灣內部反中情緒高漲，此行是否會被貼標籤？王金平表示他講過走該走的路、做該做的事，能緩和兩岸緊張氛圍的的事情，是該走的路、該做的事，尊重外界看法，但一切盡其在我，自己一切做為都是為兩岸和平努力，相信大家都希望讓兩岸和平，他會朝這方面努力。

王金平表示，他將於16日從台北出發，到廈門後會進行兩天檢疫，大約21日返台，最晚22日，回台後將居家檢疫14天。

(中時 )