大陸從8月以來各地調控頻頻收緊，房企融資和資金監管新規醞釀，樓市提前感受到了秋意。這讓今年樓市「金九銀十」變得分外緊迫。6日晚間恒大緊急發文對全大陸600個項目進行「7折售賣」，打響了促銷第一槍。再加上「三道紅線」政策帶給房企巨大融資壓力，更顯搶下這波商機的重要性，券商分析第4不排除采以價換量方式衝擊年初銷售目標，下半年銷量有望延續穩增。

中原地產也指出，2020年的「金九銀十」可以說是史上最關鍵的一次，上半年疫情影響房企的資金，而從8月開始傳聞的「三道紅線」、降低負債等要求，使得開發商也更加關注自己的負債率，進而必須要去庫存、回籠現金。

根據《21世紀經濟報導》指出，觀察一些大陸二線市場已出現實質降價。近期合肥高新區推出抄底特價房，每平方公尺直降5000多元（人民幣，下同），最高總價可減少66萬元；鄭州某二環項目，單價也傳從每平方公尺1.55萬元降到1.1萬元。

(旺報 )