明年元旦起含萊克多巴胺美豬將進口來台，雖然農委會一再承諾絕對不會開放國內使用萊劑，但高雄榮總台南分院精神科醫師、前美牛專家會議代表蘇偉碩表示，萊豬進口只是第一步，由於賣藥利潤遠高於豬肉，4年後美國恐再「勒索」要求萊劑使用於我國養豬業。

蘇偉碩說，這次開放進口進來的是萊豬，4年後再一次選舉美國人還會再勒索一次，下次萊劑在台灣使用將是必然，日前禮來公司美國分部總裁代表也已來過台灣，直言根本不是來賣豬肉而是來賣藥，賣藥利潤要比豬肉大得多，站在醫師與家長的立場，有義務出來反對。

蘇偉碩指出，衛福部現在做的健康風險評估根本不足，萊克多巴胺是否對人體有神經發展毒性目前都不得而知，在健康風險評估欠缺下貿然開放等同拿台灣下一代進行人體試驗。

根據美國相關研究指出，萊克多巴胺造成牛隻死亡率增加近1倍，而超大量瘦肉精會影響老鼠胎兒的腦神經發育與行為，豬隻攻擊性也明顯增加。

他說，2012年美國有近16萬頭豬隻因為使用萊克多巴胺而生病，怎麼會有國內官員「吃幾輩子都沒問題」的荒唐說法？除了萊克多巴胺等受體素，生活中也充斥著其他各種毒素，下一代精神與腦部發展可能會有更大的問題，萊克多巴胺在美國的使用已經降至原本的2成，希望政府懸崖勒馬，官員們沒資格犧牲下一代健康。

(中時 )