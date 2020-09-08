由於政府遲未開放持「團聚證」陸籍配偶來台，多名陸配家屬今日再發聲盼政府重視人權，許多人更是講到哽咽。一名陸配的台灣丈夫丁先生表示，他從3月開始不斷向陸委會、移民署與指揮中心陳情，但各部會卻只是互踢皮球，他質疑「陳時中部長有時間拍GQ、吃美豬，為甚麼沒時間考量陸配團聚的政策？」

長期關注「小明」和「團聚陸配」回台的台商徐正文，今日再度舉行記者會，他表示，至今仍不斷接獲新的個案，近日收到多名海外台人與其陸籍配偶的陳情，夫妻都是在海外工作，當選擇回到台灣發展時，卻面臨另一半因其陸籍身份無法入境困境。

丁先生說，他與陸籍太太在加拿大認識和生活，但當兩人才剛結婚不久，卻因疫情和政策，太太至今無法入境。他說，他先回台處理相關事宜，期間也不斷向陸委會、移民署與指揮中心洽詢，但各部會之間互踢皮球，「不認同這種政治防疫」。

他又指，他此前都和太太說台灣是個講民主、保障人權的地方，但是「為什麼每一個國家的夫妻都能團聚，只因我太太是陸籍就不行？」

吳先生表示，和陸籍太太在美國待了一陣子後，決定帶太太回台灣時，「不懂她為什麼不能進來我的家鄉，只因為她是對岸出身，沒有權利愛上台灣嗎？」。吳先生太太透過現場視訊表達心聲，她說，此前已經造訪台灣很多次了，台灣一切都很好，希望不要讓他們失望。

一名在上海的懷孕八個月的台幹也透過視訊連線表示，因考量未來夫妻將在台生活，加上照顧患有憂鬱症的父親，她還是決定回台待產，近日即將獨自飛回台灣。

她說，面臨「自己照顧自己」的困境外，還要陪伴憂鬱症的父親，讓她非常恐慌，盼生產時先生能在身邊，不希望成為一生遺憾。

(旺報 )