高雄市昨(7日)深夜11時許，發生重大死亡車禍！43歲沈姓男子開車在小港區一路闖紅燈，先是連撞兩部機車後肇逃，接著在中山、大業北路口，高速追撞等待紅燈的計程車，造成警界退休的姚姓計程車司機、及謝姓乘客傷重死亡。警方初步調查，沈男並未酒駕，疑似是為了趕到醫院照顧罹癌的母親，才發生車禍，對於事發過程，沈男則向警方表示「記不起來」。

警方初步調查，肇事的沈男是1名焊接工，因母親罹患癌症住院，他每天下工後，晚上都會到醫院照顧母親，昨天深夜沈男也是要趕到醫院，但卻不知何故肇事，不過沈男對於警方的訊問，「不清楚、想不起來」，警方目前仍在繼續調查中。

警方指出，沈男當時黑色轎車先在沿海一路22號前，擦撞騎乘重機車41歲廖姓男騎士，造成輕微挫傷，未料沈男沒有停下查看，接著不到1分鐘，在中山、民益路口闖紅燈，又衝撞另輛機車陳姓騎士，所幸沒有受傷。

孰料，沈男連撞兩機車後，又繼續闖紅燈，在中山與大業北路口擦撞1部計程車，兩車共3人受困車內，尤以計程車衝擊力道之大，嚴重變形。警消出動破壞工具，費了好一番工夫，才將人救出送往醫院急救。

肇事的沈姓男子多處擦挫傷，左膝蓋10公分撕裂傷、右胸瘀傷、清醒意識清楚，沒有大礙。計程車60歲姚姓駕駛及50歲乘客則受重傷，送醫急救仍無效身亡。

據了解，死亡的姚姓計程車司機曾是警察，退休後為了方便照顧家庭，才選擇較為自由的開計程車工作，沒想到卻遇上橫禍，留下80歲老母，讓家屬難以接受。

(中時新聞網)