台灣三星與星宇航空今(8)日聯手完成國內首次企業包機微旅行合作！於桃園機場第一航廈B1R候機室發表全新Galaxy Z Fold2，並帶近130位三星VIP忠實用戶及媒體搭乘JX-8888航班展開奢華旗艦微旅行，於新世代客機A321neo上體驗星宇航空的高品質服務，及三星Galaxy Z Fold2的頂尖效能。

台灣三星電子總經理李大成表示，星宇航空為國內航空業指標性品牌，且Galaxy系列以深具意義的創新科技，帶來無限大可能，創造美好生活為設計理念，與星宇航空的品牌精神不謀而合，因此與其攜手，希望為三星的愛用者及貴賓們帶來極緻的五感享受。

今日的JX-8888 Galaxy Z Fold2奢華旗艦航班於中午12：00自桃園機場起飛，航路朝東北至宮古島上空折返，接著沿台灣東岸飛行，並於恆春折返回到桃園機場，航程時間約3小時40分鐘。

Galaxy Z Fold2上市發表會於航班起飛前在桃園機場B1R候機室舉行，星宇航空董事長張國煒也特別出席。

台灣三星電子不僅於候機室規劃新機體驗區，並帶貴賓前往機坪，以Galaxy Z Fold2強大的5鏡頭配置拍攝星宇美麗的飛機，接著登機展開空中微旅行，讓大家一邊在高空中享受星宇航空的優質服務，一邊搶鮮感受Galaxy Z Fold2出眾的摺疊魅力。

(中時 )