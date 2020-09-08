料理白癡的救星！全聯超神料理包曝光，網友推爆。（圖／翻攝自我愛全聯好物老實說）

全聯一款辣炒年糕，內附醬料包，烹調方式超容易，網友狂推好吃。（圖／翻攝自我愛全聯好物老實說）

不會做飯也沒關係！網友發文分享，在全聯買到一款「辣炒年糕」，裡面直接附好醬料，基本上只要加水煮熟就可吃，而且一包才75元，讓不少人一試成主顧，直接推爆，許多網友分享，也可以加入肉、蔬菜、起司和拉麵等食材，並指出，外面隨便都要賣超過200元，自己煮料多實在又便宜。

網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享，意外發現一款超級好吃的「辣炒年糕」，內附醬料包，所以只要打開加熱就可以吃，方便又快速引人狂讚。從網友分享的照片中可見，白白胖胖的年糕條，泡在紅紅的辣醬中，均勻吸附醬汁，相當誘人。

不少網友留言指出，由於此辣炒年糕的內容物，只有醬料與年糕，單吃恐有些單調，因此建議可搭配韓式魚板、肉類、起司與愛吃的蔬菜等配菜，增添風味，另若擔心份量不足會餓，也可往裡面加泡麵。一盤辣炒年糕在外面都要賣200元左右。

許多網友直呼，「真的很方便，味道也不錯」、「方便又好吃，買過好多次了，讚！」、「不錯吃呀！我都不小心煮成部隊鍋」、「加起司跟蔬菜直接推爆」。另有老饕也分享烹調方式，鍋底加少許的油，煎一下年糕，再把醬包倒入，配料就愛吃啥就放啥，不放配料也好吃！

很多網友也大讚，這很適合宵夜或露營，水多加一點就能當火鍋湯底，但如果沒有要吃火鍋，則建議水不要放太多，否則就不會有辣炒年糕稠稠的感覺。

(中時新聞網)