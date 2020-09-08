台南市交通大隊統計上半年車禍資料，列出今年10大易肇事危險路口，第1名位在永康區奇美醫院前的中華路與南台街口，警方9月實施路口安全大執法，以勸導、開單兩種方式降低這些路口肇事率。

根據警政署統計，每10件車禍，有6件發生在路口，警政署最近要求各縣市警局統計車禍件數，列出各縣市10大最易肇事路口，9月展開路口安全大執法專案。

根據台南市交大統計，台南市最易肇事路口位在奇美醫院前的中華路與南台街口，半年來累積31起車禍，造成受傷44人。

第2至第10名易肇事路口依序為，永康區中華路與台1線路口（28件40傷）、永康區中山南路與中華路（26件34傷）、東區東寧路地下道與民族路地下道（22件31傷）、永康區中華路與台19線河堤道路口（22件31傷）、中西區府前路與西門路口（23件28傷）、東區大學路與勝利路口（15件26傷）、東區林森路與縣道182線路口（19件24傷）、北區公園北路、開元路、東豐路與北門路二段（22件23傷）、北區公園南路與公園路口（21件22傷）。

台南市各警分局9月起都在最易肇事路口交通指揮。台南市交通大隊定期滾動式檢討，規畫勤務路段、時段與項目，在熱區定點攔查，以勸導、開單雙管齊下，降低路口肇事率。

(中時 )