2020年縣市首長施政滿意度評比，屏東縣長潘孟安蟬聯第一名。（圖／摘自潘孟安臉書）

2020年縣市首長施政滿意度，今（8）日公布最新調查結果，全台21縣市中，屏東縣長潘孟安滿意度居冠，新北市長侯友宜緊追在後，而台北市長柯文哲則墊底。對於這項結果，網友大酸，屏東遇雨必淹水，「拿第一不意外」。

《天下雜誌》公布縣市首長最新施政滿意度調查，潘孟安蟬聯第1名；新北市長侯友宜位居第2，桃園市長鄭文燦從去年第4名，晉升到第3名；新竹市長林智堅則從第6名前進到第4名；第5名為連江縣長劉增應。

至於六都中，新北市長侯友宜排名第1，其次為桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕，而台北市長柯文哲不僅是六都最後，更是21縣市評比中最後一名，滿意度比去年低。

對此，網友表示「屏東第一名，相信其他的所有縣市長都不服氣」「屏東遇雨必淹水，縣民給予高度肯定，拿第一不意外，的確可以做為其它縣市長的楷模和學習」，有人更直言「第一名一定是民進黨，會墊底的就是下一個要出來跟民進黨爭總統的」，並大膽預言「明年第一名是高雄陳其邁。」

另外，也有網友指出，柯文哲執政台北市幾乎都在作秀、想著總統大夢，台北市幾乎無重大建設、交通也沒有改善，人口卻幾年來持續外流、店面一家一家倒，難怪是六都民調最低，「柯主政的台北市真的就沒有什麼進步啊」。

此調查期間為2020年7月13日至30日，因逢高雄市長補選，所以排除高雄市。

(中時新聞網)