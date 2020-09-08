因應秋冬流感高峰來臨，台中市政府採購疫苗嚴陣以待，相較去年世界衛生組織(WHO)延遲選株，導致教師需自行到衛生所施打，今年疫苗程序正常，市長盧秀燕8日宣布，全市高中職以下師生將一起在校施打疫苗，避免舟車勞頓，同時採購一萬劑疫苗提供教職員工，提升校園群體保護力。

盧秀燕今日在市政會議表示，秋冬季節為流感流行期，每年中央均提供公費流感疫苗予高中職以下各級學校學生施打，由醫療院所或衛生所醫護人員到校進行集中施打。

台中市長盧秀燕8日宣布，全市高中職以下師生將一起在校施打疫苗，避免舟車勞頓。（盧金足攝）

去年因世界流感疫苗病毒株決定太晚，導致疫苗製作時間延遲，最後為保障孩童，優先給學生施打，教師自行到診所或衛生所施打。

她說，今年相關疫苗程序正常，情況已改善，為體恤老師教學辛勞，今年度將循例讓全市高中職以下的教師和學生一同在學校接受疫苗施打；此外，今年已採購一萬劑疫苗，將提供給教職員工，提高校園防護力，讓師生放心度過今年秋冬、安心學習。

另外，上周石岡熱氣球嘉年華活動盛大登場，人氣大爆滿，很多民眾滿心期盼明年繼續舉辦，盧市長今日宣布明年不僅照常，更會擴大舉辦，搭配在地美食、演唱會等活動，邀請更多市民參與。

(中時 )