40歲陳姓男子借住劉姓醫師租屋處，發現他的手機內有不雅隱私照，假意借走手機，涉嫌先後2度恫嚇匯款，共得款7萬多元；並與友人綽號「大哥」男子，再恐嚇會將照片拿給醫院及家人看勒索，也得手10萬元。台中地院依恐嚇取材等罪判陳男徒刑1年10月，可上訴。

陳男是打石工人，他在2017年10月9日晚間借住劉姓醫師在台中市租屋處，發現劉的手機內有不雅隱私照，藉臨時有急事要救朋友，借走手機、充電線、相機及行動電源等物急忙離開，涉嫌隔天即以LINE傳訊息恫嚇劉，要脅如不在3分鐘內匯款，則不歸還手機。劉依陳男指示，匯款1萬6千元。

陳男食髓知味，再以LINE傳訊向劉佯稱，他急需現款保人，會提供擔保，劉男信以為真再依指示匯款1萬3千元；陳男在同月11日晚間再度以LINE傳訊給劉指稱，需繳罰金需借款，否則會被關，允諾簽立借據，劉再匯款5萬元。

陳男的友人「大哥」，得知劉手機內存有隱私照後，與陳男在同月14日涉嫌再以LIN傳訊給劉，恫稱他剛交保，要求劉支援本錢做生意，他知道劉的手機內有不堪入目的照片及影片，別逼他拿去醫院及劉的家人看，並要求匯款10萬元。劉唯恐照片外流，共分4次共匯款10萬元。

但陳男等人未給借據，也未如期還錢，劉始知受騙，並指稱，透過友人認識陳男不久，兩人僅見過幾次面；陳男初期否認犯行，直到法院審理時才坦承過錯，但未與劉達成和解。台中地院依恐嚇取財及詐欺等罪，判陳男徒刑1年10月，犯罪所得沒收。

(中時 )