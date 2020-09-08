名主持人高怡平當年以綜藝節目《天才總動員》、《非常男女》、《玫瑰之夜》等走紅，2002年她與上海房地產富商蘇曉萌交往3個月閃婚，同時也為愛全面淡出演藝圈，改到上海定居。最近她受訪談到從女明星轉當豪門媳婦經過，坦言初期因跟丈夫生活習慣不同，親友又不在身邊，讓她幾度趁家人睡著時半夜躲在廁所哭。

身為《完全娛樂》第一代主持人的高怡平，本月初該節目迎來播出25周年，高怡平也錄製祝賀影片，回憶主持經過，她自曝當時每天為了趕LIVE播出都開快車奔波，下場就是收到一堆罰單，雖虧了荷包，但她強調：「在《完娛》主持的那段歲月，是我人生當中最精采的！」

高怡平12年前移居回台灣，2017年復出主持《轉轉發現愛》，引來外界質疑婚姻狀態，當時她表示因為老公、兒子現在都很好，才有餘力回歸演藝圈，強調：「現在應該是我們最開心的時候」，也分享說老公曾對她說：「我這邊沒有人懷疑，我開口閉口都是老婆孩子，人家都還說，怎麼這麼黏？」

據《ETtoday星光雲》報導，高怡平18年前毅然決然嫁給蘇曉萌，對於人妻身分和生活環境的變化，高怡平坦言曾遇到挫折，因和丈夫成長背景、人生奮鬥經歷都不同，娘家和以前的朋友又不在身旁，讓高怡平只能有苦往肚裡吞，後來她學到不要因別人評價強逼自己，就像上美術課被要求畫畫，有時就是畫不好，要學會「饒過自己」，也因此找到婆媳相處之道。

(中時新聞網)