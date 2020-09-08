去年3月由部分大陸工程師在Github上發起的「996ICU」專案，掀起一波聲勢浩大的反「996」聲浪，再加上一些互聯網大佬的發聲，關於996工作制（上午9點到晚上9點、一周6天）討論從此被點燃，有越來越多人加入到聲討隊伍中。但西貝餐飲創始人、董事長賈國龍4日在微博上卻發文指稱「996算個啥」，「我們是715、白加黑、夜總會」（一周七天、工時15小時、白天到晚上，夜晚總開會），爭議言論引來網路諸多攻擊。

賈國龍在文中表示，「不只我一個人這樣，我們多少幹部，為了把飯做好，為了把顧客服務好，就為了這一件事，沒日沒夜幹了32年，才有了西貝今天的一點成績」

但在微博及相關報導下方，絕大多數網友並不支持賈國龍看法，有網友評論，違反勞動法的行為居然也能說的這麼義正言辭。直到9月7日，賈國龍的這則微博已經被刪除。

而西貝也出面緩頰，據《新京報》報導，5日晚間西貝公關總監于欣表示，「715」實際是西貝員工自主工作狀態的一種描述，並非企業硬性的標準。

(旺報 )