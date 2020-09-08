天下雜誌提供

《天下雜誌》今天公布2020年幸福城市大調查，臺北市與幸福有關的軟硬體條件在六都居冠，但市民感到幸福比例，在22縣市卻是倒數第二；連江縣、新竹市和金門縣居民幸福感最高，進步幅度最大的是宜蘭縣，從去年第8名挺進到第4名，屏東縣也從第10名躍升到第5名。

根據《天下雜誌》公布的調查，城市客觀環境擁有的軟硬體條件上，臺北市在六都總排名一如以往，仍奪得冠軍；其餘依序是臺南市、桃園市、新北市、臺中市和高雄市。

若以客觀環境硬指標的五力面向來看，臺北市僅文教力第一，社福力則臺南市條件最好、經濟力以桃園市最強、施政力以新北市為先，環境力竟意外由高雄市領頭。

但軟硬資源豐富的臺北市，各個面向的優勢逐漸被其他城市趕上，城市住民對所有面向的滿意度感受也是最差。當《天下》民調詢問臺北市民「你覺得住在臺北市幸不幸福？」時，臺北市民感到非常幸福和有點幸福的比例，在22縣市僅略高於苗栗縣，排名第21名。

調查也顯示，臺北人近年也不斷向外逃，「脫北者」愈來愈多。根據統計，臺北市最近10年的人口最高峰，出現在柯文哲當選第一年，2015年有270.5萬人，到去年底已減少6萬人，以致人口增加率、勞動參與率等指標均下滑，刑案發生率卻是最高。

進一步追問臺北人，最需要馬上改善項目時，有高達44.7％市民指出是高房價、30.8％認為應改善交通壅塞。

相較之下，鄰近的新北市人口卻在10年內增加10萬人、桃園市人口更擴增23萬人。此外，桃園市在營利事業營業家數成長率是六都第二、營利事業銷售額年增率是六都第一，經濟力攀升到首位。

臺灣縣市人口多半在減少，但在《天下》幸福城市大調查中客觀條件排名前三名的連江縣、新竹市和金門縣，人口卻是連續正成長，而這些城市人民的「幸福感」也最強烈。和硬指標分數合併計算的民調中，問當地居民住在該縣市是否幸福時，三縣市回答非常幸福和有點幸福比例都超過90％。

此次調查中，進步幅度最大的兩縣市，一個是宜蘭縣，從去年第8名挺進第4名，以文教力和社福力最為突出；屏東縣則從第10名躍升到第5名，以施政力和文教力最亮眼。

(中時 )