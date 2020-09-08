解放軍今（8）日指控印度軍隊7日在中印邊境非法越界，甚至對空鳴槍威脅陸方邊防巡邏人員，對此，印度軍方回應，指控是解放軍試圖靠近「實際控制線」（LAC）附近的印軍陣地，並且對空鳴了幾槍以恫嚇印度軍隊，強調面對解放軍強烈挑釁，印度軍隊仍然相當克制且成熟應對。

大陸解放軍西部戰區今日凌晨發布新聞稿，指控印度軍隊於7日非法越界，進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山區，並且對前往交涉的中國邊防巡邏人員悍然鳴槍，迫使解放軍採取應對措施，穩控當地局勢。

針對解放軍指控，新德里電視台（NDTV）報導，印度陸軍發布聲明稿回應，指控是解放軍試圖靠近印度軍隊在雙方「實際控制線」的一處陣地，當印度軍隊上前試圖勸阻解放軍離開時，解放軍竟然對空鳴了幾槍，「以企圖恫嚇我軍。」

印度軍方強調，儘管解放軍「強烈挑釁」，「我軍仍展現很大的克制能力，並且以成熟、負責任的態度應對。」

聲明稿強調，是解放軍在兩國在軍事、外交、政治斡旋中都有進展之際公然違反協議。

印度軍方更指控中國企圖誤導國內及國際社會，強調印度軍方並沒有越過「實際控制線」，更沒有採取任何激烈手段，當然也沒有開火。

（持續更新）

(中時新聞網)