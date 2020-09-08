台灣巨乳網紅吳夢夢是知名情色付費平台直播主，日前宣布跟日本AV超級片商SOD簽約，將圓夢合作成人影片，引發台日兩邊網友熱議，而如今要當暗黑女神，觀眾對外表要求嚴苛，本身是「棉花糖女孩」的吳夢夢也積極甩肉，近日上表特版曬去年跟現在的對比照，成果相當顯著，讓網友驚呼瘦到認不出來。

吳夢夢進軍AV界，先從減肥開始，她不時會在PTT發文分享拍片花絮等，也包含甩肉挑戰，原本69公斤笑稱「靠臉小吃飯」的她，8月時發文透露簽約SOD後很努力調整外型，積極健身加控制飲食，當時已經瘦到62公斤，有計畫借助整形來更進一步，但臉蛋部分「看鏡子還算順眼」，是沒打算進廠維修。

而事隔1個月，她本月7日又在PTT發文「我自己、五花肉」，表示隔天要跟其他實況主拍業配，不知夠不夠格，但想首度挑戰表特版，同時附上5張近照，包含了穿著整套可愛內衣的辣照，赫見她出現V字下巴，四肢也變得纖細，跟之前判若兩人。

吳夢夢還挖出去年穿著比基尼的全身自拍照做對比，當時還很肉感的她，如今大腿之間出現縫隙，肚子不但變平坦還有些腹肌，值得注意的是招牌豪乳完全沒縮水，被網友大讚肉肉的雖然可愛，但瘦下來很厲害，「腰還是得細下來才能凸顯其他地方」、「推妳積極改變的勇氣」，吳夢夢則在底下留言處坦言，雖然積極健身，但有去抽脂4、5次，脂肪則自體移植到胸部，還公開了之後的改造計畫「如果年底這3個月有成功把線條練起來，我打算再去補脂一次，淚溝跟奶子」。

(中時新聞網)