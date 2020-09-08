台中市府地方稅務局長沈政安針對市府輕稅簡政措施，在市政會議專案報告。（盧金足攝）

台中市2016年公告地價調漲，引發民怨，市長盧秀燕上任力推輕稅簡政，經台中市地價及標準地價評議委員會考量「地方財政需要」、「社會經濟狀況」、「民眾地價稅負擔能力」等原則，決議今年公告地價調降20.06％，全市約9成民眾受惠，下個月收到地價稅單將「很有感」。市長盧秀燕8日主持市政會議表示，將持續秉持民代服務精神，減輕市民財稅負擔。

市府地方稅務局長沈政安針對市府輕稅簡政措施專案報告，包括因應疫情延長繳納期限、分期或延期繳納及地方稅減免，並客製化「中稅紓困暖心包」，彙整地方稅、國稅等疫情紓困措施。

盧秀燕表示，民代出身的她，非常重視「服務」，地稅局雖然拔鵝毛，但以「服務態度」拔鵝毛，提出多項創新服務，「主動替民眾設想」，包括主動通知省稅方式，不該課的稅一毛都不能拿，同時提醒民眾繳稅，以免被加徵利息或其它罰款，想方設法協助民眾省稅，獲民眾肯定。

過去徵稅大量使用人力，推動網路創新符合時代需求，包括全國獨創全智慧客服中心，上線截至8月底止，網站諮詢民眾7萬5310人次，非上班時間4萬1420人次，讓民眾利用假日解決納稅問題。

民眾超有感的，還有台中市地價稅大為調降，市府訂有排富條款，約9成民眾將受惠，下個月市民收到地價稅單，可跟過去兩年比較，「還稅於民」是市府重大施政，緩解市民財稅負擔。

沈政安表示，依《平均地權條例》第14條規定，每2年應重新規定地價一次，經台中市地價及標準地價評議委員會評議結果，今年公告地價平均調降20.06％，重新計算後累進起點地價為166萬2,000元，較2018年度累進起點地價210萬9000元，減少44萬7000元。市府首創地價稅節稅主動通知3.0、低收入戶主動續免房屋稅、偏鄉服務8合1等10多項創新服務，讓市民受惠。

(中時 )