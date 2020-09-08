第12屆「海峽論壇」20日將在大陸福建省廈門市舉行，國民黨派出代表團人選，由前立法院長王金平擔任國民黨代表團團長，國民黨秘書長李乾龍擔任副團長；對媒體詢問這麼晚才定調，是否受到AIT的壓力？國民黨主席江啟臣8日表示，這是兩件事情，完全沒有任何關關聯，因為本來就有一些作業時間。

媒體詢問，王金平將率團出席海峽論壇，有計畫要談什麼內容？之前這麼晚才定調，是否受到AIT的壓力？

江啟臣今天在台中市出席活動後受訪表示，這是兩件事情，完全沒有任何關聯，因為本來就有一些作業時間，海峽論壇時間也是9月20日，「其實也不算晚啦」。

他表示，就是在適當的時間，經過相關的討論之後決定對外公布，因為這涉及到去大陸之後回來台灣，還要有14天的自我健康檢疫的時間，每一個人能不能配合這樣子的時間安排，還要問他們，所以作業時間稍微有一點長。

團員是否有確定人數？江啟臣指出，今天已經對外宣布的就是團長、副團長人選，其他的人選的部分，有的還在確定當中，如果最後全部確定完，再對外公布。

(中時 )