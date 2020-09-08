今日公布2020年縣市首長施政滿意度調查，六都中新北市長侯友宜滿意度居冠、桃園市長鄭文燦居次，全台21縣市評比，由屏東縣長潘孟安居冠、侯友宜居次；台北市長柯文哲，則從去年第20名跌到最後一名，滿意度比去年還低。民眾黨發言人陳宥丞表示，這或許與高雄市長韓國瑜被罷免後，民進黨傾全國之力砲轟有關。

《天下雜誌》公布縣市首長施政滿意度調查，陳宥丞在網路政論節目《鄉民來衝康》回應，政治聲量跟民調本就有高低起伏，台北市民也本就是全國對市政要求度最高的城市，這個調查結果他們確實該虛心檢討。陳也指出，對於台北市政府認真的公務人員而言，這份調查顯然是不公允的，應該還要有針對各個不同面向的細項調查；他現在上網查，台北市民仍是全國幸福第一名的城市，可見台北市民對居住在這座城市是驕傲的、對民意代表與公務人員表現是滿意的。

話鋒一轉，陳宥丞直言，或許是因為韓國瑜被罷免後，民進黨特別「關愛」柯文哲，傾全國之力都在對柯文哲砲轟，才導致他的滿意度如此低；對此，他們認為要檢討，但他們其實也「不意外」。至於是否衝擊被視為柯接班人、現任台北市副市長黃珊珊未來的選情？陳認為，黃尚未表態，現階段以「做好當下」為目標，柯的滿意度如何應不會對黃造成影響。

同台的尹乃菁反駁，柯文哲滿意度如此低，他的光環就無法轉換給黃珊珊，黃的選情理當與柯的表現有所連動。趙少康則表示，陳所言有其道理，台北市民的要求確實比其他城市來得高，別的地方偶爾辦場免費煙火，市民可能就很開心，但台北市民卻不一定買單，所以他主張滿意度調查應以「縱向」取代「橫向」，即以歷任首長相互比較為之；另外，柯也該反思，自己過去這五年來到底幹了些什麼？

(中時新聞網)