文化部原訂委託公共電視籌備的國際影音平台案，因遭各界質疑干預而撤案，文化部長李永得8日表示，目標仍是明年上半年一定會開播，但原訂元旦開台應該是會延後，預計會延後2至3個月，本周將確認由何種方案來選擇負責團隊。

文化部委託公視成立國際平台案，日前引起軒然大波，文化部也決定中止委託，另尋方案，李永得表示目前還在討論是要透過公開招標或委託公法人執行，另一方案是政府內部看是否有新的基金會來負責新平台，但目前看來這種方案需要較多的時間，恐怕來不及。

預算上原訂明年元旦開台，籌備預算4300萬元，現在會延後，政院核定預備金3800多萬，先做籌備規畫工作，李永得指出一旦辦理方法明確，籌備進度應能順利掌握，預計可於明年2、3月開播。

國際影音平台計畫籌備期預算4300萬元，李永得說政院核定了3800多萬元，先做一些籌備規劃，第一年預算10億元待年底立院審議通過後，明年2、3月就可開播。

(旺報 )