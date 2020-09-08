台中市7日午夜發生酒駕賓士自撞車禍，30歲劉男駕駛黑色賓士轎車，行經東勢區東關路6段，失控撞毀5輛汽機車。車主深夜被轟然巨響驚醒，看見愛車遭撞爛，直呼「有夠倒楣！」劉男全身多處擦傷送醫救治，幸無生命危險，但酒測值達1.54，警方將依公共危險罪送辦。
這起賓士自撞車禍發生在7日深夜11時47分，劉男疑與友人聚會飲酒，酒後駕駛黑色賓士車返家，由東關路6段往和平方向行駛，失控撞上停放路旁3輛自小客貨車及2輛機車。
賓士車疑煞車不及，高速直撞後180度迴轉，車頭全毀，引擎蓋變形，地上滿是碎裂零件。遭波及的白色轎車被推擠再向前撞上鐵灰色休旅車，小貨車後車斗幾乎解體，另有2輛機車毀損。住戶深夜聽見轟然巨響，紛紛出外查看，車主看見愛車遭撞爛，直呼「有夠倒楣！」
賓士車駕駛劉男頭部外傷、左肋骨骨折及左臂撕裂傷，送往東勢農民醫院救治，幸無生命危險。劉男酒測值1.54，超過法定標準值，警方將依公共危險罪偵辦。
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(中時 )
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