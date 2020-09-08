為協助心智障礙者認識勞動法規及勞動權益，臺北市勞動力重建運用處（簡稱重建處）今年推出勞動易讀推廣列車活動，9月2日首班列車開進了伊甸數位資料處理庇護工場，本次共有 14位身障員工參與，除研讀勞動易讀手冊，同時搭配單元活動，體驗有生以來第一次的勞動教育洗禮。

心智障礙者常需借助專業人員協助求職，本身反而不了解勞動相關法令或權益。為了向心智障礙者推廣勞動教育，重建處在107及108年度研發勞動易讀手冊，邀請心智障礙青年一同參與設計，用淺顯易懂、圖文併呈的方式編印了「我要上班了」、「我會賺錢了」及「我要加班，也要休假」等3冊教材，並搭配特教老師精研教案設計，以輕鬆活潑的活動單元，可完整提供心智障礙青年或就業者認識基本勞動人權概念。

首場推廣活動在伊甸數位資料處理庇護工場展開，該庇護工場營運12年多，目前聘有28位身心障礙者，雖然是庇護工場，除了薪資部分由身心障礙者權益保障法規範外，其他各項勞動條件都依勞基法辦理，包括上下班的紀錄應符合勞動基準法第30條、加班費支付應符合勞基法第24條等規定，而出席的員工最關心的特別休假，工作年資最長的有11年，屈指一算，依據勞基法第38條，他今年可以有16天休假，可以好好計畫疫情後的國旅，和家人去放鬆一下。

庇護工場主任李俊瑯認為，庇護工場的員工雖然是在保護性的職場，但工場仍要遵守各種勞動法規，勞雇之間的溝通也很重要，重建處針對心智障礙者規劃的勞動教育課程，能促進勞雇更順暢溝通，並且提高障礙員工自主及自我決定的能力。

勞動局局長陳信瑜表示，心智障礙者雖然在認知功能方面或多或少有些限制，但勞動權益的維護仍然不可忽視，因此如何落實其勞動教育使其熟悉自身的權益與保障，重建處所提供的勞動易讀手冊確實是一個非常好的媒介和教材，已經有數家庇護工場預約臨場勞教。

(工商 )