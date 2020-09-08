在這個自媒體當道的時代，想在網路上創造出高人氣，有時候除了長相外，影片或是照片的內容也要夠吸引人才能引起關注。而日本YouTuber「桐崎栄二.きりざきえいじ」近日便為了點閱做出驚人之舉，不但與19歲的親生妹妹接吻，還親密的同床共眠，讓網友看了相當傻眼直呼「我看了什麼」引發話題。

專門拍攝搞怪影片聞名的「桐崎栄二.きりざきえいじ」，過去曾與妹妹一同拍攝多種新奇的主題而大受網友們歡迎，光是他們所經營的YouTube頻道便吸引超過292萬人追蹤。

據日本媒體報導，4月時「桐崎栄二.きりざきえいじ」上傳了一部名為為「24小時與妹妹用輪盤決定生活，家庭崩潰開始…」的影片，而拍攝的內容為兩人輪流使用輪盤，看輪盤轉到哪便要完成上面的指令。

沒想到妹妹一轉便轉到「KISS」的選項，即使她在影片中表現得有多不願意，依然隔著保鮮膜完成任務，影片到最後兩人甚至抱在一起躺在床上，親密的舉動都讓網友們看不下去直呼「太超過了吧」、「我根本對我妹親不下去」、「我到底看了什麼，各種想不到的事情他們全做了」。

百萬網紅桐崎栄二.きりざきえいじ「睡19歲親妹」賺點閱 親吻又滾床網看傻眼（圖／YOUTUBE）

事實上，兄妹倆親密的舉動已經不是第一次，先前還曾上傳一同洗澡的影片，雖全程都以霧面效果處理，兩人在結束時也都穿著衣服，但一樣造成網友熱烈討論，成功吸引目光。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)