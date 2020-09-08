名字不僅要取得好聽，筆劃也很重要，有些人天生吸引小三，或老是愛不對人，恐是姓名筆畫惹禍。命理老師李行表示，曾遇過一名三十幾歲的女孩子，長得漂亮、個性溫柔、經濟也獨立，幾乎符合「完美女神」的條件，一般認為異性緣一定很好、很多人追求，沒想到卻老是遇人不淑，一看她名字才發現，原來是錯在姓名筆畫，讓她總是陷入感情泥淖。

李行在臉書指出，根據姓名學，有9種姓名筆畫數的人，感情運勢較差、最容易愛錯人，其中筆畫數25、26、28、36的人，天生容易吸引渣男/渣女，或一再被小三介入。

若以單名「陳齊」為例，陳11(畫)＋齊14(畫)=25，就屬於天生遇人不淑的命。一般三個字的名字則要算「姓氏筆劃＋第2個字筆畫」，以「王小明」為例，王＋小＝7畫；或者是「第2個字＋第3個字筆畫」，例如：小＋明＝11畫。李行透過姓名解析，公布最容易被「真心換絕情」的3組、9項姓名筆畫。

1.「感情浮萍、穩定性弱」：姓名筆畫數12、22

對感情缺乏穩定性，容易飄浮不定，總是想尋找更適合自己的對象，

導致「挑來挑去，最後挑到一個『賣龍眼』的」。李行老師提醒，

對待感情，千萬不要好高騖遠，避免過份挑剔，才能維持一段感情的穩定。

2.「遇人不淑、家常便飯」：姓名筆畫數25、26、28、36

感情運勢差，天生帶有容易吸引渣男/渣女的磁場，一再忍受第三者介入，導致自己遍體麟傷。建議有時候學會放手，也是放過自己。

3.「親緣薄、聚少離多」：姓名筆畫數19、20、30

與身邊的人緣份較薄，即便一開始與另一半感情甜蜜恩愛，但最後還是會因為聚少離多而漸行漸遠。建議偶爾製造一些浪漫或小驚喜，也是讓感情持續加溫方法之一。

(中時新聞網)