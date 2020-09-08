疾病管制署今天公布國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為屏東縣50多歲女性，近期無出國史，活動地以住家為主，住家有發現鼠跡，一個月前曾被老鼠咬傷。因為出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛等症狀就醫後沒有改善，檢驗後確診。

疾管署預防醫學辦公室防疫醫師蘇家彬表示，個案8月17日開始出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛等症狀，於當日就醫，因症狀未改善，8月19日再次就醫並收治住院，醫院陸續通報登革熱、屈公病、茲卡病毒感染症、鉤端螺旋體病、漢他病毒出血熱及恙蟲病等，經檢驗確診為漢他病毒出血熱；目前個案已出院，同住家人均無疑似症狀。

依據疾管署統計資料顯示，國內今(2020)年截至9月7日累計8例漢他病毒出血熱病例，高於2016至2019年同期(分別為3、0、1、1例)；個案居住地為高雄市4例、屏東縣2例、新北市及基隆市各1例；自2010年以來累計22例，性別以男性13例(佔59.1%)為多；年齡則以40歲以上18例(佔81.8%)為多。

蘇家彬表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署再次提醒，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並清除家中老鼠可能躲藏的死角；餐飲業、市場攤販、食品工廠等應落實環境衛生。如發現鼠類排泄物時，請佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再清理。相關資訊可至疾管署網站或撥免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

對於今年確診人數創25年最高，從1995年開始到2019每年都是0到4例，今年卻高達8例，疾管署副署長莊人祥表示，調查後發現，一直以來漢他出血熱與漢他肺症候群都是合在一起通報，而2020年通報得特別多，高達169例，往年同期例如只有2019同期是50例，可以部分顯示今年醫師、民眾對於發燒、血小板降低都有警覺心，因為發燒加上有看到鼠跡，通報數提高，也因此確診數提高。

疾管署表示今年漢他出血共通報（1/1-9/7）107例、2019年同期通報30例、2018年同期通報24例、2017年34起、2016年61例。

(中時 )