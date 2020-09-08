受惠法人逢低回補電子股，包括台積電領軍半導體族群反彈；國巨引領被動元件回神；環球晶與台勝科牽引矽晶圓反彈，與南電、欣興帶領PCB走出短空等，加上統一、台化等權值值輔攻，使盤勢開高趨堅，終場逼臨5日線，讓多方喘口氣。

大盤在周二盤中最高指數一度來到12702點，收復5日線與12700點，但上檔卻在10日線與月線關前即拉回，縮小漲幅，顯示投資人仍有居高思危風險意識。加權股價指數收盤報漲62.16點，為12663.56點，5日線與12700點仍得而復失，單日漲幅0.49%，成交2045.72億元。

今表現不佳重量集團股，包括股王大立光、中鋼、聯電、廣達、友達、群創、遠東新、台玻、長榮與台灣大等；不過，除台積電、統一與台化等權值站在多方外，還有中華電、國泰金、鴻海、富邦金、中信金、南亞科、長榮航、華航、日月光投控、仁寶、台塑化、亞泥、和碩、聯發科、台達電及第一金等，力挺多方。

櫃買市場方面，受惠生技股與防疫概念股等跌深勁彈，尤其生技類股指數大漲4.28%，刺激短多迅速回籠，加上電子、紡纖、化學與觀光等族群也多紅光滿面，化解電機、鋼鐵、營建與航運等類拉回壓力，盤勢開高走高，終場指數揚升0.82%，報165.51點，成交529.1億元。

業內人士指出，生技股短線雖跌深反彈，但盤面上的熱錢（或說閒錢）在各類股間流動快速，已是大盤特色，不少個股多已是曇花一現行情，因此，上檔仍宜善設停利點，而逢回則宜設置停損點，以免在股海迷航。

目前看起來，美中關係持續惡化，在美國總統大選之前，已不可能改善，而且市場傳大陸將制定未來全球數據安全標準，有別美國之數據。

顯示未來「一球兩制」的一個地球卻有兩種安全大數據將成趨勢，對台灣在商言商而言，是否能兩面光，還待觀察。對台股而言，在潮流未明朗之前，短期仍未脫高檔震盪，個股依題材表現架構。

(工商 )