連鎖超市全聯是許多家庭主婦及民眾購買生鮮、日常用品的好鄰居，因方便之外，再來就是價格親民，常有網友在網路分享自己的消費經驗。有一位網友就在臉書社團中分享，再依照食譜的調理方式烹煮雞湯，喝起來竟然有香菇雞的味道，而且營養價值還很高。

原PO在《我愛全聯-好物老實說》社團發文表示，原本是要採買其他商品的，因之前有看過他人分享「木鱉果」拿來煮雞湯，所以好奇之下將它買回家。但就在剖開後卻因不知如何處理，而不知所措，經上網查詢相關資訊後，把籽挖出，並使用攪拌機將籽攪到脫離膜，剔除黑色籽即可。

原PO於全連買到一顆木鱉果，熬煮雞湯後，竟有香菇的味道。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

其料理方式，就是將膜、汁液及果肉，放入鍋中與雞肉一塊烹煮，接著再放2片薑片幾顆紅棗一起熬煮，她說在雞湯加入這樣的果肉，喝起來竟有淡淡香菇的味道，營養價值也很高，且一顆售價80元，算是相當親民。

原PO分享自己料理木鱉果的過程，到最後熬煮成雞湯，與網友分享，有不少網友也分享其他吃法。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

其他網友也分享，曾買過一顆100元，將其煮熟打碎加入鮮奶，意外地好喝，有木瓜牛奶汁口感，而外面飲料販也會加入蜂蜜增加口感；另外也有網友表示之前於小農市集，該攤販也分享直接跟蜂蜜打成汁，風味也很好。

(中時新聞網)