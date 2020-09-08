長期美股多頭、知名投資分析師Edward Yardeni指出，美股目前處於調整期，下修10%~15%是健康的。

那斯達克指數上周大跌了3.3%，創下3月20日以來最大跌幅。CNBC報導，Edward Yardeni表示，那指自3月23日以來累計飆漲了7成，顯示市場出現融漲（melt-up），但不如1999年的股市泡沫，當時美股飆漲逾200%。

Edward Yardeni早在7月中就多次警告，美股估值偏高，股市已經接近泡沫水準。他認為，目前的股市稍微回調修正是健康的，預估美股可能會出現10%~15%的調整，這個調整可能會持續數天，而不是數周或數月；此外，隨著新冠肺炎疫苗可能在數月內面世，美國經濟有望改善，較受經濟周期影響的價值型股會有不錯的表現。

Edward Yardeni維持原先估計標普500指數今年底可看到3500點。若以上周五收盤計算，標普500仍有2%的上漲空間，明年上看3800點。

上周美國主要科技股連日重挫，再度引發投資人對科技股泡沫化的擔憂，Stanhope Capital投資長Jonathan Bell表示，科技股確實已進入「泡沫區」，但這不代表最近的「科技股災」短期內將持續下去。高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer也看好，「FAANG」將帶動美股進一步走高，仍是投資人的最佳標的。

(中時新聞網)