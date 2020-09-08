遠傳(4904)、亞太電(3682)將在5G共網共頻20年，亞系外資對此也提出最新看法，外資認為，此舉對雙方都有好處，儘管對遠傳短線收益無顯著影響，但有利於長期戰略，維持遠傳持有評等、目標價64元。

亞系外資指出，遠傳和亞太電將在5G共網共頻，在3.5GHz共享比率分別為7/9和2/9，同時亞太電將支付一部分頻譜費，主要原因不外乎亞太電在2019年12月的頻譜競標中沒有拿下3.5GHz頻譜，這使其必須找尋夥伴，以雙方的戰略合作來看，短期對遠傳收益無顯著影響，但有利於長期戰略，主要的好處是透過和亞太電的合作達到成本分擔和成本降低，以及其5G未來網路的可能利用率增加，維持遠傳持有評等、目標價64元。

亞系外資指出，亞太電自2004年成立以來，其市場份額為約5％，故目前看來，它似乎不會很快退出市場，有鑑於不清楚短期內5G收入的前景，故該交易對亞太電來講更具意義，短期內亞太電作為一個單獨在市場上的電信公司，將有利其打造更強大的網絡和平台。

(時報資訊)