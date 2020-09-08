印度反洗錢機構開罰了渣打銀行10億印度盧比(約合1860萬美元)，原因為該銀行在2007年收購印度當地一家銀行時違反了外匯交易規則，創下了印度對外國銀行最大一筆罰款。

彭博率先查出印度有關單位在八月的一份文件，八年前開始的一項調查，渣打銀行當時與一群投資人欲收購泰米爾納德邦商業銀行(Tamilnad Mercantile Bank；TMB)，渣打違反了外匯交易管理法，該法主要監管離岸金融交易。而渣打銀行在該交易中擔任股份託管機構。

印度監管單位指出，渣打銀行主管人員看到了機會，認為對TMB銀行股份的投資最終能成為該銀行最大所有者。

該案起源於13年前，TMB銀行將4萬6862股轉讓給給包括GHI公司等海外投資人，而未尋求印度央行的許可。該部分股份後來在2008年轉讓給Sub-Continental Equities公司，為渣打銀行分公司，並未獲得印度央行同意。

印度TMB銀行亦被監管單位罰款1.7億印度盧比。

渣打銀行代表已經證實收到該命令，並指出公司將評估，而拒絕進一步評論。

(時報資訊)