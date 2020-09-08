台中市議員周永鴻邀集相關單位會勘栗林車站，爭取iBike站拓點。（王文吉攝）

台中市政府推動「iBike倍增計畫」 ，預計2022年達成600站目標。市議員周永鴻8日會勘頭家厝及栗林車站，要求iBike優先設站，並倍增iBike車數。交通局表示，「iBike倍增計畫」首波為捷運綠線車站周邊，後續納入尚未設站的火車站，以延伸軌道運輸服務範圍。

周永鴻指出，潭子、大雅、神岡地區iBike站非常稀少，26.5萬人口只有15個iBike站。頭家厝及栗林車站已經開通多時，也有穩定的通勤族群，但車站和周邊一直沒有iBike能讓通勤族銜接家裡到車站這最後一哩路。

周永鴻要求交通局，頭家厝和栗林車站應納入ibike倍增計畫第一波，他也認為目前交通局在頭家厝、栗林車站預計各提供40台ibike對未來發展需求不足，應該規劃雙倍的數量。

除了車站周邊，周永鴻也要求車站沿線的公共設施也應一併規劃iBike站。他表示，市府不應該只先考量原市區的大眾運輸，也應妥善規劃並盡快發展原縣區的大眾運求，不要讓原縣區和市區的落差加大。

交通局表示，「iBike倍增計畫」優先於軌道運輸場站周邊設置，首波為捷運綠線車站周邊，後續納入頭家厝車站、栗林車站等尚未設置iBike租賃站的火車站，以方圓範圍、群聚設站模式，擴大租賃站服務，作為交通任意門的最後一哩路，延伸軌道運輸服務範圍。

交通局進一步說明，台中市目前iBike租賃站已營運329站，提供9175輛車，累計騎乘人次超過3,600萬。市府透過「iBike倍增計畫」檢討並增加站點密度及服務涵蓋率，強化大眾運輸節點、學校、商圈、住宅社區等重要據點聯絡，滿足市民期待與需求。

(中時 )