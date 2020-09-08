台灣學用落差問題大，大學四年所學知識，與產業所需不相符，造成高教資源浪費；為消弭產學落差，許多大專院校拚實力更拚就業力，明志科技大學校長劉祖華表示，近15年來明志科大「大三」學生必須修滿1年「工讀實務實習」，求職市場最大的優勢是將實習期間累積4份「真槍實彈」的職場經驗報告，融入社會新鮮人的自傳、面試分享中，不僅大大提高工作錄取率，也讓明志科大畢業生起薪平均高出3千元。

劉祖華分析，「厚三明治」的全年全時全薪實習理念，是學校教育與產業所需接軌的利器，消弭企業對「學用落差」的疑慮；經過大三、長達1年的「工讀實務實習」，畢業生的3大特色，抗壓性強、職場態度佳以及具團隊合作精神，進而成為求職市場的新寵兒。

明志科大起薪高，劉祖華認為，是師生辛苦換來的代價，為了準備大三全年實習，大一、大二必須住校，128個學分必須在2年9個月修完，且8學分的實習是必修且外加，對學生在學時間的分配是相當挑戰；而老師也須花額外時間，經營實習單位(企業)，也可能要到中南部、海外差旅，輔導實習的學生以及指導實習報告。

劉祖華表示，企業主願意給明志科大畢業生機會，面談中可以談到模型製造的專業、考取證照的歷程，深度、廣度絕對是有所區別，這也是為什麼明志科大畢業生的起薪高於業界水準的主因。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，新鮮人的期待起薪，與企業給薪仍有段差距，前者是「想像」、後者是「現實」，這說明了1111人力銀行建立「產學合作媒合平台」的重要性；何啟聖認為，唯有在校實習體驗、強化畢業後的「即戰力」，才能縮短想像與現實之間的距離，大學生起薪能夠拿到3.5萬元，是接近調查「期待」的水準。

(中時 )