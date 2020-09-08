陸媒報導香港前亞洲首富李嘉誠打算出售北京、上海總值約500億人民幣物業，但他旗下長江實業集團澄清：「很多人對我們項目感興趣，不代表我們須要出售相關資產。」

被傳有意出售物業包括北京朝陽區高級低密度住宅項目逸翠園二期、上海普陀區住商混合項目高尚領域，逸翠園位於北京中央商務區域周邊，長實集團20年前即以7億人民幣買下，不過去年才動工開建，目前有部分樓體已竣工；高尚領域位於上海普陀真如副都心精華地段，規劃有包括有集合行政公署、高級住宅、商業用地、星級酒店、商圈地標功能。

《財新》周刊指出有意接盤者是融創中國，由於長實7月下旬才以78.47億人民幣出售在成都開發長達16年餘的物業，加上去年10月在大連以40億人民幣脫手的開發案也是轉售融創，因此交易傳聞一出又受矚目，不過這次卻遭長實否認。

據統計，自2011年起長實已在大陸套現超過2500億人民幣，李嘉誠所拋售的大陸資產佔他亞洲資產近7成，因此大陸始終有他要從大陸撤資想像。李嘉誠長子兼接班人、長江實業與長江和記實業２家公司董事局主席李澤鉅今年曾在被問及此事時數度重申，集團持續有在大陸投資，從無計畫撤出。

(中時新聞網)