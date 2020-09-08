美豬牛開放事關重大，但蔡政府至今不斷迴避外界質疑，拒絕與人民溝通，引起外界砲轟，衛福部昨晚深夜悄悄將瘦肉精萊克多巴胺的容許量放上網，預告僅有7天期限就要公告，遭時代力量立委王婉諭痛批，到底要何時回應人民疑惑？同時也質疑衛福部先前召開的2場諮詢會議紀錄至今仍未公開，是在迴避外界質疑。

王婉諭今天召開記者會，邀請時代力量立委邱顯智、陳椒華，以及農委會、衛福部官員出席探討美豬牛議題，但王痛批，農委會與衛福部今天仍持續神隱，拒絕與大眾溝通。

王婉諭說，衛福部在9月1日與9月4日召開諮詢會議討論美豬牛安全性問題，但至今兩場會議紀錄仍未公開，但衛福部昨晚公布的預告公文中，表示民眾若對預告修正內容有意見，可在衛福部的衛生法令檢索系統或公共政策網路參與平台上反映，但截至記者會前都未看到民眾可提出意見的部分。

王婉諭質疑，在多重程序尚未完備前，資訊公開疏失的情況下，為何政府卻依然要強行通過行政命令？

對此食藥署長吳秀梅表示，兩次諮議會是針對較為細部的討論，因此目前沒有公布，但若民眾有需求可考慮公布放上網。

王婉諭指出，這次衛福部公布的評估報告和過去大同小異，裡面也沒有提對產婦母乳、嬰兒吸收有何影響；另外在農委會方面，目前也只跟養豬協會溝通，但這樣真的能涵蓋所有豬農嗎？尤其許多中小型養豬戶表示，在政府宣佈美豬開放前他們完全不知情。究竟政府什麼時候才願意不預設條件、立場，真誠地和廣大的人民溝通？

(中時 )