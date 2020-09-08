後疫情時代為了復甦就業景氣，台南市政府勞工局6月至9月一連舉辦3場大型就業博覽會，12日將於嘉南藥理大學登場的「台南好生活・台南呷頭路」就業博覽會，65家廠商提供6591個職缺，近3000個職缺薪資超過3萬元，比大學畢業的社會新鮮人平均起薪來得高。

根據行政院主計處資料顯示，今年上半年台南市勞動參與率達62.4％，為六都之首，台南市政府勞工局乘勝追擊，結合多家廠商提供求職者詳細的履歷健檢、模擬面試、CPAS職涯諮詢等服務，希望打造台南成為安居樂業的城市。

台南市長黃偉哲、台南市勞工局長王鑫基與其他廠商在記者會上手握飛機推桿象徵「就業啟航 經濟起飛」。（周書聖攝）

台南市長黃偉哲、台南市勞工局長王鑫基在記者會上手握飛機推桿象徵「就業啟航 經濟起飛」。黃偉哲市長表示，儘管台南的失業率與台北市、台中市、高雄市合併六都最低，勞工局仍積極協助民眾就業。

過去兩場就業博覽會民眾反應相當熱烈，參與人數超過4000人，初步媒合率也超過五成。「台南好生活・台南呷頭路」不只提供學生謀職，也歡迎社會人士參與，部分廠商祭出精美好禮，吸引更多年輕人投遞履歷，甚至還有機會拿到飯店住宿券。

(中時 )