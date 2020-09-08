苗栗縣82歲謝姓老翁腹部不適服藥已近1個月，仍未見好轉，在親友推薦下前往衛生福利部苗栗醫院就診後，發現老翁不僅有C型肝炎，還有6.7公分的肝臟腫瘤，經充份溝通討論後，進行肝切除手術，恢復良好已經康復出院，為院內肝切術除患首例，老翁後續將做C肝治療及定期追蹤檢查。

部立苗醫新進外科醫師蔡家揚專長肝腫瘤、肝癌手術、膽道癌、腹腔鏡膽囊切除術、胰臟手術。他表示，肝切手術與肝臟移植是根除性療法，一般而言，腫瘤超過3公分就不適合做肝癌消融術及酒精注射治療，考慮到患者的年紀較大，也不適合做肝臟移植，若是病人不考慮手術，腫瘤可做動脈栓塞治療。

蔡家揚指出，肝臟是沉默的器官，一旦出現明顯徵兆，通常已是肝癌末期，因此，民眾若有B、C肝炎及酒精性肝硬化情形，應每3到4個月要做定期檢查，才有利於在腫瘤較小時及早治療，若等到症狀出現才就診，腫瘤可能已經9到10公分，甚至破裂，如此一來治療效果都不好。

蔡家揚表示，有肝硬化或是有長過腫瘤的病人，分為高危險群、超高危險群，開刀順利恢復後也是超高危險群，須每3到4個月回診定期做超音波及抽血檢查，一般切除成功若在2年內沒有復發，5年的存活機會大約是7成。

蔡家揚提醒，若有長期喝酒、肝功能異常、BC型肝炎、肝硬化病史的民眾，建議3至6個月要到肝膽腸胃內科定期抽血及超音波追蹤，才能達到及早發現、及早治療、效果好的目標。

此外，健保自2019年1月起全面給付C型肝炎全口服新藥治療，苗栗醫院配合推動C肝篩檢與治療，去年有115位民眾申請C肝新藥治療，且已全部完治成功，今年截至8月底，也有69位民眾申請治療，其中52位已完成用藥療程，持續做後續的追蹤照護，成效良好。

苗栗醫院說明，如有任何關於BC型肝炎自我照護或C肝全新口服藥治療相關疑問，都可以主動與苗醫衛教室肝炎個管師聯繫，洽詢專線：037-261920轉2103或2104。

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