台灣大(3045)今(8)日宣布，在網路門市購買手機，除了宅配到家外，即日起也開放到直營門市領機，讓客戶取貨時間更有彈性，另外，台灣大持續推動集團「超5G策略」的「Green」(永續環保)，截至今年8月為止，使用e帳單的用戶數已達7成，每年減碳超過300噸。

台灣大認為，過去消費者在網路門市購機，都必須透過宅配方式取貨，但由於需要本人簽收，部分民眾白天上班不太方便取貨而造成困擾，因此台灣大新增直營門市取貨服務，除了讓用戶可自行掌握時間，更有門市人員現場協助設定手機、教學。

另外，台灣大推出e帳單已邁入16年，不僅提供多元的繳款方式，讓用戶透過行動客服APP、公司官網、全國繳費網、門市繳款條碼、超商繳款條碼及手機直撥579等便利方式繳費，發票及繳款紀錄查詢也都一指搞定，擺脫保存及整理紙本帳單的麻煩，簡單又安全，台灣大e帳單用戶每年可減碳超過300公斤，接近大安森林公園每年的吸碳量，以實際行動守護台灣的環境。

(時報資訊)