日本內閣辦公室周二公布新數據，日本八月服務業部門信心指數上升，顯示在新冠傳染病打擊經濟下，商業信心已獲得部分改善。

該調查涵括了計程車司機、飯店工作人員、餐廳員工等，被稱為經濟觀察家(economy watchers)，他們貼近於消費和零售業的趨勢，數據顯示他們對當前經濟狀況的信心較七月成長2.8點，來到43.9點。

該指數在50點以下表示受訪者對景氣看法悲觀，高於50點則代表樂觀者較多。

內閣辦公室評估表示，指數已經在上升，但是疫情仍有極嚴重的影響。

(時報資訊)