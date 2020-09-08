《國際經濟》日本八月服務業信心上揚 14:322020/09/08 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本內閣辦公室周二公布新數據，日本八月服務業部門信心指數上升，顯示在新冠傳染病打擊經濟下，商業信心已獲得部分改善。 該調查涵括了計程車司機、飯店工作人員、餐廳員工等，被稱為經濟觀察家(economy watchers)，他們貼近於消費和零售業的趨勢，數據顯示他們對當前經濟狀況的信心較七月成長2.8點，來到43.9點。 該指數在50點以下表示受訪者對景氣看法悲觀，高於50點則代表樂觀者較多。 內閣辦公室評估表示，指數已經在上升，但是疫情仍有極嚴重的影響。 (時報資訊) #上揚 #服務業 #辦公室 #指數 #信心 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 日報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 遭美無情封殺 華為：陸也能把蘋果趕出去 但沒這麼做 - 財經 銅板股夯 法人愛、散戶搶著沖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。