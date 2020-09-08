台中市楊姓男子5日晚間穿著潮衣、拿名牌皮包，從台中開車到嘉義縣朴子市某銀樓佯裝要買金戒指，趁著70多歲老闆不注意之際，順手牽羊1只3萬4000元的金戒指，朴子警分局偵查隊與朴子聯合所組成專案小組，7日於台中市逮捕正在逛街楊嫌，全案依竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

有竊盜前科的楊嫌5日打扮一副「闊少」模樣，佯裝購買金戒指。70多歲老闆看楊嫌穿著體面，神態自若試戴不同款式的金戒指而卸下警惕心。不久楊嫌看中1只3萬4000元金戒指，從容不迫說要出去領錢。

此時垃圾車剛到，老闆孫女出去倒垃圾，留下老闆一人顧店，老闆沒有注意楊嫌左手握著金戒指走出門，後來清點時才發現1只金戒指不見，趕緊報警；另一邊楊嫌偷走金戒指後，隨即駕車逃逸。

警方調查，楊嫌曾經在台中銀樓依同樣模式，順手牽羊得手多次，這次楊嫌覺得自己與嘉義無地緣關係，亦未曾留下犯案紀錄，且鄉下地方監視器密度不足，特地到嘉義犯案，並故意挑選年紀較長的銀樓老闆下手。

楊嫌變賣金飾取得價金後，7日下午與妻小在台中市豐原區逛街購物，埋伏多時的專案小組一擁而上攔下楊嫌，將他逮捕，楊嫌還驚呼「怎麼可能那麼快！」，當下坦承犯案，警方將他依竊盜罪嫌法辦。

(中時 )