黃復興黨部掀人事風暴！黃復興今免除被稱「斗內將軍」的網紅于北辰桃園黃國園黨部主委職務，引發外界熱議。對此，全國公務人員協會前理事長李來希回想起自身遭遇，似乎心有戚戚焉感嘆，國民黨還要不要戰將？

于北辰17日開直播表示，黨中央黃復興黨部偷偷派「密使」送了「一張命令」，告訴他主委職務做到今天解除，這讓于北辰非常傻眼，國民黨連藉口都不找，連一通電話都沒有，就將他解職。他更痛批「國民黨完蛋了，現在還是老人講了算」。

不過，黃復興黨主委臧幼俠則反駁，于北辰多次開直播批評黃復興黨部，引起許多幹部不滿，「國民黨及黃復興不是不能批評，但不能無中生有。」說到氣憤處，臧更怒批，既然于北辰那麼喜歡直播，那就去直播好了！

對於于北辰的遭遇，李來希似乎感同身受。李來希7日在臉書發文為其抱不平：「于北辰被國民黨開除了！夥伴們怎麼看待這事兒？中國國民黨批判不得嗎？李來希莫名其妙停權了！這黨到底還要不要戰將？這黨何時才能停止內鬥」？

李來希臉書。（摘自李來希臉書）

底下網友也直言，「國民黨高層還不跟民進黨一個模樣。說錯了，國民黨比較狠，對不同意見的人砍了再說。尤其內鬥內行，外鬥不行，讓人嘆為觀止」、「其實黃復興黨部早就綠化了」、「人民遲早會開除黃復興黨部的」、「最該開除不開除，敢說話的被開除，無藥可救」。

李來希臉書。（摘自李來希臉書）

李來希因日前批評小燈泡母親、時代力量立委王婉諭「踩著女兒的頭顱往上竄」，引發公憤，遭到國民黨停權處分。

(中時新聞網)