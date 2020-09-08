證交所8日公布8月台股集中市場相關數據，其中，8月成交量周轉率11.81％，寫下波段新高紀錄，另當沖成交值占比及定期定額投資金額，都寫下該二項業務開放以來新高。

證交所指出，8月台股成交量週轉率為11.81％（2020年7月成交量週轉率為11.58％），約創下近10年來新高。

8月單月當沖成交值占比衝上33.31%、平均每日當沖戶數為84,948戶（2020年7月當沖成交值占比29.46％、平均每日當沖戶數74,920戶），都是寫下103年1月6日開辦以來新高。

在台股定期定額投資金額表現方面，8月持續衝上16.34億元（2020年7月定期定額投資金額14.05億元），也是刷新106年1月16日開辦來最高。

此外，8月ETF成交值占比下滑至4.1％（2020年7月ETF成交值占比為5.86％）。

證交所統計，8月台股自然人成交值比重為62.51％（2020年7月自然人成交值比重62.47％）、外資成交值比重26.98％（2020年7月外資成交值比重24.97％）；有交易戶數則下降至2,484,290戶（2020年7月有交易戶數2,563,823戶）。

(工商 )