今（8）日《天下雜誌》公布2020年縣市首長施政滿意度調查，台北市長柯文哲從去年第20名，掉到最後一名，滿意度比去年還低。對此，桃園市議員王浩宇勸他，「回去當醫生吧！」

縣市首長施政滿意度評比結果出爐，全台21縣市中，屏東縣長潘孟安滿意度連續第二年居冠，其次為新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，而台南市長黃偉哲則進步最快，從去年第14名躍升到第7名。

至於柯文哲排名墊底，王浩宇在臉書PO出「大笑」表情符號表示，這告訴我們，在PTT帶風向是沒有用的，柯文哲不但滿意度最低，且分數落差非常大，顯示台北市民對他非常不滿意，奉勸他「回去當醫生吧！」

此外，國民黨文傳會副主委王鴻薇在臉書感嘆，台北市因公殉職的抽水站技工齊金祥舉行公祭典禮，卻不見有副市長級官員前往哀悼。反觀館長遭槍擊，柯文哲卻親自到醫院探視，對此王浩宇直言，「會去看館長，是因為有聲量有新聞，至於為了台北市防災殉職的基層人員？沒有記者、沒有媒體，柯文哲幹嘛去？」

😂 這告訴我們，在PTT帶風向是沒有用的，柯文哲不但滿意度最低，而且分數落差非常大，顯示台北市民對他非常不滿意。￼ 回去當醫生吧！￼ 由王浩宇發佈於 2020年9月7日 星期一

(中時新聞網)